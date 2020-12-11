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Aktüel ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü
Aktüel

ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:22:47 -
ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin "USS Roosevelt" uçak gemisinden bir askerin California kıyılarında denize düştüğü ve bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Üçüncü Filosundan yapılan açıklamada, "Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Roosevelt (CVN-71) 10 Aralık'ta California kıyılarında muhtemelen denize düşmüş bir denizci için arama kurtarma çalışması yürütüyor." denildi.

Geminin gözcülerinin denizde bir insan gördüğünü bildirmesi üzerine gemide yapılan yoklamada bir askerin eksik olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarına şişme bot ve helikopterle devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama çalışmalarına, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçak ve 4 geminin de katıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi haziran ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından önce Guam adasında karantinaya alınmış, daha sonra San Diego'ya getirilmişti.

Hafta başında ise geminin uzun bir aradan sonra göreve çıktığı duyurulmuştu.

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