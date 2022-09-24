ABD uçak gemisinde inanılmaz olay: Yakıt içip zehirlendiler

ABD Donanması’na ait USS Nimitz Uçak Gemisi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya ve Çin donanmalarının bulunduğu Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde olduğu öne sürülen Nimitz Uçak Gemisi’nde zehirlenme olayı yaşandı.

SavunmaSanayiST'deki habere göre; USS Nimitz (CVN 68) Uçak Gemisi’nin içme suyu deposuna, savaş uçaklarında kullanılan JP5 yakıtı karıştı.

Yaklaşık 2300 kişilik mürettebatın bir kısmı, söz konusu olaydan tıbbi olarak etkilendi. JP5 jet yakıtı sızan suyu 5-6 saat boyunca içen ve bu su ile duş alan personel, geminin revir birimi tarafından gözetim altına alındı.

Uçak gemisindeki durumun tespitinin ardından personel, bütün ihtiyaçlarını şişelenmiş içme suyu ile gidermeye başladı. Olayın ardından geçen birkaç gün sonra, gemideki içme suyu deposu onarıldı ve kirli su arıtılarak kullanıma sunuldu.

Pasifik Okyanusu'nda Rusya ve Çin donanmaları ortak devriyelerin görüntülerini yayınladı ve bunlara katılan savaş gemileri şimdiye kadar üç bin deniz milinden fazla yol kat etti.

Rus bakanlığı, "Rus Donanması ve Çin Donanması'nın savaş gemileri, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriyeler düzenlemeye devam ediyor ve zorlu hava koşullarına rağmen bu devriyelere katılan gemiler 12 günde 3 bin deniz milinden fazla yol kat etti." dedi.

ABD Donanması’na ait USS Nimitz Uçak Gemisinin de aynı bölgede olması akıllarda soru işareti bırakıp endişeye sebep oldu. ABD hem Çin hem de Rusya ile gerilim halinde. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı USS Nimitz Uçak Gemisin’de bir sabotajın olabileceği yorumları yaptı.