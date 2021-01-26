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Dünya ABD uçak gemisi bölgeye giderken balistik füzeleri yerleştirdiler
Dünya

ABD uçak gemisi bölgeye giderken balistik füzeleri yerleştirdiler

Çin ile Tayvan arasındaki krizin ardından ABD, bölgeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisini yolladı. Bu gelişme sonrası Çin apar topar tatbikat yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:48:00 -
ABD uçak gemisi bölgeye giderken balistik füzeleri yerleştirdiler

Çin, ABD’ye ait bir uçak gemisinin Güney Çin Denizi’ne girmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinden bir gün sonra, söz konusu tartışmalı denizde bu hafta askeri tatbikatlar yapacağını bildirdi.

Reuters’a göre Çin Deniz Güvenliği İdaresi, söz konusu tatbikatler nedeniyle Güney Çin Denizi’nin kuzeybatında yer alan Tonkin Körfezi’ndeki suların bir bölümüne girişin 27-30 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Ancak tatbikatların tam tarihi açıklanmadı.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir ABD uçak gemisi grubu, Joe Biden’ın başkanlık dönemine başlamasından günler sonra, ‘denizlerin özgürlüğünü’ teşvik etmek için Güney Çin Denizi’ne girdi.

Bu tartışmalı sular, Pekin ile Washington arasındaki gergin ikili ilişkilerde bir başka çatışma noktası haline geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Donanması uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne girmesinin ardından Shandong Eyaletinde yeni geliştirilen orta menzilli balistik füze konuşlandırdı.

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