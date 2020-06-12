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Aktüel

ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:55:00 -
ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD donanmasına ait üç uçak gemisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Hong Kong nedeniyle ABD ile Çin arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde yaklaşık üç yıl aradan sonra Hint Pasifiği sularında devriye görevine çıktı.

USS Theodore Roosevelt ve Japonya'daki bir limandan ayrılan USS Ronald Reagan'ın Filipin Denizi'nde faaliyet gösterdiği, USS Nimitz'in de ABD'nin batı sahilinde Pasifik'te bulunduğu bildirildi.

Bu üç uçak gemisi ile vuruş grubu olarak adlandırılan kruvazör, destroyer, savaş uçaklarının yer aldığı beraberlerindeki filonun Hint Pasifiği'ne yönlendirilmesi, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine bağlılığına işaret eden bir uyarı olarak değerlendirildi.

ABD donanmasının Hint Pasifiği Komutanlığı operasyonlar yöneticisi Tuğamiral Stephen Koehler, Hawaii'den Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yavaş ve düzenli askeri mevziler inşa ettiğini, son olarak Spratly (Nanşa) takımadalarında Fiery Cross Resifine uçak konuşlandırdığını söyledi.

Koehler, Hint-Pasifiği'ndeki gemilerin müttefiklerle çalışmayı sürdüreceğini, talimler yapacağını ve tartışmalı bölgelerde devriye görevi yürüteceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutmuş ve ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri sonlandırdığını açıklamıştı. Trump ayrıca Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki göstererek Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere yaptırım için gerekli adımların atılacağını bildirmişti.

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