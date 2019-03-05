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ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor

ABD, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor.

05 Mart 2019 Salı 12:03
ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor

ABD, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor. Türkiye program kapsamında ABD’ye 2017 yılında 1.66 milyar dolarlık ürün satmıştı.



ABD, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarmaya hazırlanıyor. 1974’te yürürlüğe giren ABD’nin bu en eski ve en büyük ticari programı GTS, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlıyor. Program binlerce üründe gümrük vergilerini kaldırarak, yararlanıcı ülke ve bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.


ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; ABD 2017 yılında GTS programı kapsamında Türkiye’den 1.66 milyar dolarlık ithalat yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilgili talebini içeren ve Kongre’ye iletilen mektupta, Türkiye ekonomisinin geliştiğine dikkat çekilerek artık bu programdan yararlanmasına ihtiyaç olmadığına vurgu yapıldı. Türkiye artık Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine katılmaya uygun olmadığı, çünkü ekonomik olarak yeterince geliştiği bildirildi.


Mektupta, "Türkiye’nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS’den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye’deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir" denildi


Mektupta ayrıca, ABD’nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğini belirtildi.


USTR, Ağustos ayında Türkiye’nin programa uygunluğunu gözden geçirdiğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:03
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