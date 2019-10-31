ABD, Türkiye'deki sağlık reformuna ulaşamadı!

Tufan ACAR yeniakit.com.tr

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 30 milyona yakın kadın mamografi çektiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına göre 40 yaşından büyük kadınların önlem amaçlı 2 yılda bir çektirmesi gereken mamografi hizmeti ABD'de bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz veriliyor.

İkinci kez hastaneye çağrılarak yüzlerce dolarlık faturayla karşılaşıyorlar

CBS News Ulusal Tüketici Araştırmacısı Anna Werner'in raporuna göre ise ücretsiz mamografi çektiren kadınlar ikinci kez hastaneye çağrılarak yüzlerce dolarlık faturlarla karşılaşıyor.

İkinci takip testinin faturası 646 dolar

Washington'da yaşayan Sonya Johnson, 40 yaşından sonra şüpheleri üzerine mamografi çektirmeye karar verdi. İlk mamografisini ücretsiz çektiren Johnson, ardından telefonla aranarak yeniden hastaneye çağrıldı. Doktorlar ona olağan dışı bir kütleyle karşılaştıklarını söyleyerek yeniden mamografisini çekti. İkinci takip testinin faturası 646 dolar oldu.

Johnsons isimli kadının yanı sıra Maryland'deki bir başka kadın da ikinci mamografi testinden 350 dolar ödeyerek yararlandı. CBS News Ulusal Tüketici Araştırmacısı Anna Werner'e ulan ABDL'li Alxis Alfreda ise ikinci mamografi testi için 912 dolar ödediğini söyledi.