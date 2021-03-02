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Dünya ABD Trump'ın göçmen zulmüne son verdi
Dünya

ABD Trump'ın göçmen zulmüne son verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde sınırda birbirinden ayrılan yasa dışı göçmen ailelerin, ABD'de birleştirilmesini ve bu ülkede kalmalarına izin vereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 00:23:00 -
ABD Trump'ın göçmen zulmüne son verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump dönemindeki göçmen politikalarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Özellikle Meksika sınırını geçerken, ailelerinden zorla ayırılan çocuklar konusunda çalıştıklarını belirten Mayorkas, "Biz, sınırı geçerken ayrılan yasa dışı gömen aileleri, ABD'de ya da geldikleri ülkede birleştirmeyi umuyoruz. Onlara bir seçim sunmayı istiyoruz. Biz, birbirinden ayırılan ailelerin yasal bir şekilde ABD'de kalmalarının yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

Mayorkas, Joe Biden yönetiminin aile birleşimi için kurduğu görev gücünün bugüne kadar 105 aileyi birleştirdiğini kaydetti.

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