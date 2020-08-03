ABD terörist PKK ile petrol anlaşması yaptı!

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ile Barzani’ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) birleştiren ABD, şimdi terör örgütüne finans desteğini garantilemek için harekete geçti. ABD’li Delta Crescent Energy adlı firma, PKK’yı idari bir muhatap kabul edip Suriye’de petrol çıkarmak için terör örgütüyle anlaşma imzaladı. Skandal gelişmeyi Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham duyurdu. Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı Kongre toplantısında, Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod isimlerini kullanan Ferhad Abdi Şahin ile görüştüğünü ve Şahin’in kendisine ABD’li bir şirketle petrolün işletilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını bildirdiğini söyledi. Graham, “Bu, bölgedeki herkese yardım etmek için en iyi yol” dedi.

Günlük üretim 20 bin varil

Şam’daki Esed rejiminden habersiz imzalanan anlaşmanın detayları da gün yüzüne çıktı. Sözde özerk yönetim ile ABD’li Delta Crescent Energy arasında imzalanan anlaşmaya göre şirket, PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde ilk etapta günde 20 bin varil petrol çıkaracak. Bu ham petrol, şirket tarafından kurulacak 2 adet mobil rafineride işlenerek satılacak. Suriye’de faaliyet göstermesi için ABD Hazine Departmanı’na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) lisans alan firma önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak.

Paralar teröristlere gidecek

Suriye’deki petrol/gaz bölgelerinin yüzde 90’ı PKK’nın işgali altındaki bölgelerde bulunuyor. 2011’deki iç savaştan önce bu bölgelerde günde 360 bin varil petrol üretiliyordu ancak bu sayı 2020 itibariyle 60 bin varile kadar düştü. PKK çıkardığı petrolü komisyoncular aracılığıyla rejim bölgelerine satıyordu. PKK’nın son yaptığı anlaşma sonrası petrolü artık ABD’li firma pazarlayacak, komisyoncular aradan çıktığı için terör örgütü daha çok para kazanacak.

PKK ele başları anlaşmadan memnun

Şam’ın devre dışı bırakılıp PKK/YPG ile doğrudan yapılan anlaşma aynı zamanda siyasi bir boyut taşıyor. ABD, bu anlaşma ile PKK/YPG’yi siyasi muhatap haline getiriyor. Şarkul Evsat gazetesine konuşan PKK/YPG elebaşları da ABD’nin anlaşma ile kendilerini tanıdığını öne sürüyor. PKK elebaşları şu ifadeleri kullanıyor: “Anlaşmanın siyasi anlamı büyük. Bu, özerk yönetimi tanımayla eşdeğer anlamda. Anlaşma ayrıca ABD güçlerinin sürpriz bir şekilde Fırat’ın doğusundan çekilme ihtimalinden kaynaklanan endişemizi hafifletiyor.”

Suriye Dışişleri tepki gösterdi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'li bir petrol firmasının, Kürt güçlerin kontrolü altında bulunan bölgedeki petrolün alımı için bu grupla anlaşma imzaladığını duyurdu. Bakanlık, 'Kürt isyancı grupla yapılan anlaşmanın ülkenin kuzey doğusundaki ham petrolü çalmak' amaçlı olduğunu belirterek, söz konusu anlaşmanın yasa dışı olduğunu bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerikan firmasının adını belirtmedi ancak Suriye tarafından, çatı yapısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli oluşumun imza attığını aktardı. Ayrıca Reuters'ın haberine göre, devlet medyasında yer alan açıklamada, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi. SDG yetkilileri de konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.