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ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesinin olası İsrail ziyareti hakkında ABD Kudüs Büyükelçiliğinden açıklama

ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Filistin kökenli Müslüman Rashida Tlaib’in İsrail’e ziyaret düzenleyeceği iddiaları hakkında ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, “Bir bilgimiz yok” açıklamasında bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:36
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesinin olası İsrail ziyareti hakkında ABD Kudüs Büyükelçiliğinden açıklama

ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan Filistin kökenli Müslüman Rashida Tlaib’in İsrail’e ziyaret düzenleyeceği iddiaları hakkında ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, “Bir bilgimiz yok” açıklamasında bulundu.


ABD Temsilciler Meclisinin 2 Müslüman kadın üyesinden biri olan Müslüman kökenli Rashida Tlaib’in İsrail ve Gazze’ye bir ziyaret düzenleyeceği iddiası hakkında ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinden açıklama yapıldı. Elçilik böyle bir ziyaret hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.


ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib’in Mayıs ayında meslektaşlarına, 17 Ağustos - 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Filistin’de işgal altındaki bölgelere gidecek heyete davetlisiniz” şeklinde bir not gönderdiği iddia edilmişti.


Öte yandan 3 gün sonra gerçekleşeceği öne sürülen ziyaret hakkında Tlaib başta olmak üzere hiçbir resmi makamdan açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:36
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