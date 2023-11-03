ABD Temsilciler Meclisi'nden bebek katliamına 14,3 milyar dolar destek!

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, bebek katillerine verilmesi planlanan yardım, 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı. Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi.

Tasarının yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayının alınması gerekiyor.