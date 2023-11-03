  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na ağır 'Atatürkçülük' suçlaması!

Simpsonlar gündemi altüst etti! Yeni virüs geliyor, dünya fena kırılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlulara nefes aldırmıyor: Ankara'da yüzlerce tutuklama var...

Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Genetik silahı devreye aldılar

Türk Tabibler Birliği’ne sormalı: Hanginiz provokatör hanginiz Hipokrat... Bunlar doktor değil mi?

Demet Akalın'ın sözleri yürekleri acıttı: Çocuğuma bebek alayım dedim...

Türkiye yapılamayanı yaptı, bütün hedeflerini aştı! İlk müşteri ülke Katar oldu: BOĞAÇ, SALVO'ya entegre edilecek

Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: Blinken'a Ankara'da...

İngiliz devi Türkiye kararını dünyaya ilan etti: Uçak sayımızı 127'ye çıkaracağız, sezonu uzatıyoruz

Kılıçdaroğlu ile Özel'in yarışacağı kurultay salonunda gündem olan afiş!
Gündem ABD Temsilciler Meclisi'nden bebek katliamına 14,3 milyar dolar destek!
Gündem

ABD Temsilciler Meclisi'nden bebek katliamına 14,3 milyar dolar destek!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 03:34:00 -
ABD Temsilciler Meclisi'nden bebek katliamına 14,3 milyar dolar destek!

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için talep edilen 14,3 milyar dolarlık yardım teklifini kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, bebek katillerine verilmesi planlanan yardım, 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında, İsrail'in "Demir Kubbe" ve "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, "Demir Işın" hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı. Yasa tasarısında, yardımın, ABD Gelir İdaresi (IRS) için sağlanan fondan kesilmesi teklif edildi.

Tasarının yasalaşması için hem Senato'nun hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın onayının alınması gerekiyor.

Kanında boğul Netenyahu! Gazze'deki bilanço can yakıyor
Kanında boğul Netenyahu! Gazze'deki bilanço can yakıyor

Gündem

Kanında boğul Netenyahu! Gazze'deki bilanço can yakıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze karanlığına susanların ülkesi elektriksizliğe mahkum kalıyor!
Gazze karanlığına susanların ülkesi elektriksizliğe mahkum kalıyor!

Dünya

Gazze karanlığına susanların ülkesi elektriksizliğe mahkum kalıyor!

Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!
Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!

Dünya

Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!

Katil Netenyahu bütün insan haklarını gasbetti!
Katil Netenyahu bütün insan haklarını gasbetti!

Gündem

Katil Netenyahu bütün insan haklarını gasbetti!

Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama
Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama

Dünya

Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama

Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!
Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!

Gündem

Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23