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ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgının sarstığı ekonomiyi tekrar canlandırmak amacıyla demokratlar tarafından hazırlanan 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik yardım paketini onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:11:08 -
ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgının sarstığı ekonomiyi tekrar canlandırmak amacıyla demokratlar tarafından hazırlanan 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik yardım paketini onayladı.


ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgınının ekonomideki olumsuz etkilerine yardımcı olmak amacıyla demokratlar tarafından sunulan 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini 199 hayır oyuna karşı, 208 evet oyu ile onayladı.


ABD’de demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve Başkan Donald Trump’ın karşı çıktığı 3 trilyon dolarlık yeni tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan geçmesi beklenmiyor.


Temsilciler Meclisinde kabul edilen 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik paketin Senato’dan da geçmesi durumunda tasarının yasalaşması için Trump tarafından imzalanması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce tasarının kendisine ulaşması halinde veto edeceğini açıklamıştı.

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