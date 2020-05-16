ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgının sarstığı ekonomiyi tekrar canlandırmak amacıyla demokratlar tarafından hazırlanan 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik yardım paketini onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüsle mücadele ve salgınının ekonomideki olumsuz etkilerine yardımcı olmak amacıyla demokratlar tarafından sunulan 3 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketini 199 hayır oyuna karşı, 208 evet oyu ile onayladı.

ABD’de demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve Başkan Donald Trump’ın karşı çıktığı 3 trilyon dolarlık yeni tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan geçmesi beklenmiyor.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik paketin Senato’dan da geçmesi durumunda tasarının yasalaşması için Trump tarafından imzalanması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce tasarının kendisine ulaşması halinde veto edeceğini açıklamıştı.