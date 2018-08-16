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ABD televizyonunda Trump'ı çıldırtacak Türkiye yazısı!

Türkiye'nin ABD saldırılarına misillemesi Amerikan medyasında yorumlanırken CNN kanalı haberi verirken alt yazısında "Türkiye ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" yorumunu yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
ABD televizyonunda Trump'ı çıldırtacak Türkiye yazısı!

ABD'yle Türkiye arasında rahip Brunson'un tahliye talebiyle başlayan kriz devam ederken Türkiye'nin ABD saldırılarına misillemesi Amerikan medyasında yorumlandı. CNN kanalı haberi verirken alt yazısında "Türkiye ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" yorumunu yaptı.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA BAŞLADI

Haftabaşından bu yana ekonomide BDDK, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlarla Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

"TÜRKİYE İLE TİCARİ SAVAŞ ABD BORSALARINI BATIRDI"

Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş başlatan ABD'nin hamleleri başarıyla önlenirken bu durum ABD medyasında da yer aldı. Amerikan CNN kanalı "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" ifadelerini kullandı.

 

"TÜRKİYE AĞIR TOKAT ATTI"

Zira ABD borsaları Dow Jones ve S%P 500 son 2 ayın en kötü performansını ortaya koydu. S&P 500 endeksi son 6 seansta üst üste düşmeye devam etti. Dow Jones 300 puan, yani yüzde 1 değer kaybetti. CNN kanalı haberi verirken alt yazısında "Türkiye ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı"yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Tokat
  4. Merkez Bankası
  5. Dow Jones
  6. CNN

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