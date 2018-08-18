ABD, tehditlerle önümüzü kesemez

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA Türkiye ve ABD arasında rahip Brunson’ın ev hapsine gönderilmesi ile başlayan gerginlik artmaya devam ediyor. Türkiye her ne kadar uzlaşmaya hazır olduğunu açıklasa da, Trump sürekli saldırgan bir politika izliyor. ABD Başkanı Trump ilk önce ekonomik savaş ile Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışmış ama milletin ve devletin iradesi ile başarısız olmuştu. Şimdi de Trump sosyal medya üzerinden ikinci bir yaptırım kararı aldıklarını ifade ederek Türkiye ile olan ilişkilerini düşüreceğini açıkladı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti milletvekilleri, “Türkiye artık bu tür tehditlerden korkmuyor. Bundan sonra istediği yaptırımı uygulasın artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz” diye konuştular.

ÇAKIR: MİLLETİN DEVLETİNE OLAN GÜVENİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

“Trump’ın yaptığı bu yaptırımlar artık bizim için bir şey ifade etmiyor” diyen Düzce Milletvekili Fahri Çakır, “Ekonomimize açtığı savaşta başarısız oldular. Bu da bizim için bir kırılma noktası oldu. Bu kırılma yaşandıktan sonra gelen ikinci, üçüncü yaptırımlar artık bize bir zarar veremez. Güçlü siyasi yapımızla, ekonomimizle, milletimizin bize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni tamdır. Kazandığımız her savaşta milletimizin devletimize ve Başkanımıza olan güveni artarak devam etmektedir. Türkiye gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse askeri anlamda artık kendi göbeğini kendi kesiyor. Biz hiçbir zaman ABD ile böyle sorunlar yaşamayı istemezdik ancak bu yapılanlardan sonra düşünecek taraf ABD ve Başkan Trump olmalıdır. Türkiye böyle sebepler için kaybedilecek bir devlet değil. Bu tür yaptırımlarla artık Türkiye’nin hızını kesemezler” dedi.

AKGÜL: HEP BERABER DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ

Trump’ı sağlıklı düşünebilen bir kişi olarak göremiyorum diyen Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Türkiye kendi doğrularını kendisi belirleyebilir. Milletimizle birleşerek güven içerisinde yoluna devam edecektir. Bundan sonra Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini kimse engelleyemez. Artık her konuda kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bu yaşanan olayların sonunda yeni Türkiye’nin daha güçlü olacağını, daha güzel günler göreceğini hep beraber daha iyi olduğumuzu göreceğiz” diye konuştu.