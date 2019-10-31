ABD Suriye'nin kuzeyine asker gönderdi
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında bölgeden çekilen ABD ordusu, Aynularab'ın güneyine asker gönderdi.
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynularab'ın güneyine yeniden küçük bir birlik gönderdi.
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu.
Önceki gün başlayan hareketlilikte, 8 zırhlı araçta 30 kadar ABD askeri, Kamışlı ilçesinin güneybatısındaki eski Tel Baydar üssüne geldi. ABD bu üssü, Barış Pınarı Harekatı başladığında diğer üsler gibi boşaltmıştı.
Ayn İsa ilçesine ulaştılar
Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş TIR'larla, M4 karayolu üzerinde Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine ulaştı.
ABD askerlerinin geçişi sırasında, M4 yolu üzerindeki rejim unsurları geri çekildi.
Ayn İsa'dan yol almaya devam eden ABD askerleri, Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.
Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltılmıştı
Sırrin, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesinin güneyinde yer alıyor. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.