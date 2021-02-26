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Dünya ABD Suriye'de hava saldırısı düzenledi
Dünya

ABD Suriye'de hava saldırısı düzenledi

ABD'nin Irak'taki saldırılarla alakalı olduğu gerekçesiyle Suriye'deki İran destekli gruplara ait bir yeri bombaladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 03:10:00 - 2021-02-26 03:29:49
ABD Suriye'de hava saldırısı düzenledi

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenledi. ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.

Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi. 

 

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