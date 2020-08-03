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Gündem

ABD sonunda kabullendi: Türkiye'yi çıkarmak artık imkansız

Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisini masaya yatırdı. Haberde bölgede denizcilik programı başlatan Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gereken bir durum olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:17:00 -
ABD sonunda kabullendi: Türkiye'yi çıkarmak artık imkansız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız ederken, Mısır da gerilime dahil oldu.

Darbeci Sisi yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin son yayınladığı Navtex'in, "Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak nitelediği alanı ihlal ettiği" iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın bölgedeki varlığına ilişkin bir yazı paylaştı. Yazıda, Doğu Akdeniz'de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı.

Bir tarafta Yunanistan, İsrail, GKRY ve Mısır'ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.

"Kimse Türkiye'den hiçbir şey yapmamasını bekleyemez"

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede Ankara'yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor.

Ankara, her defasında önceliğinin diyalog olduğunu yüksek sesle dile getiriyor.

 

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