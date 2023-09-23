ABD Somali'de 6'sı çocuk 8 sivili öldürdü!
ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin katledildiği bildirildi.
ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında 6'sı çocuk 8 sivil can verdi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD savaş uçakları 22 Eylül günü sabah saatlerinde Somali'nin güney kesimindeki Bakul ilinin Buur Dhuhunle yerleşimi yakınlarında bir hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 6'sı çocuk 8 sivil can verdi. Ölen sivillerin isimleri Cevahir (3 yaşında), Fethi (4 yaşında), Cüveyriye (4 yaşında), Esma (5 yaşında), Hafsa (7 yaşında), Zeynep (14 yaşında), Wiilo (çocukların annesi, yaşı bilinmiyor), Fatıma (70 yaşında) olarak açıklandı.
Somalili kaynaklar saldırıda yerel bir Eş Şebab liderinin evinin hedef alındığını, saldırıda söz konusu ismin yanı sıra ailesinin de öldürüldüğünü belirtti.
Mogadişu yönetimine yakın kaynaklar saldırıda Eş Şebab'ın yerel bir liderinin hedef alındığını doğrularken sivil kayıplarına ilişkin açıklama yapmadı.
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ABD kısa bir süre önce Galgudud ilinde de bir hava saldırısı düzenlemiş ve çok sayıda sivili öldürmüştü.
ABD'nin son dönemde Somali'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılarını sıklaştırdığı göze çarpıyor.
Kaynak: Mepa News