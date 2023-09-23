  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! Flaş açıklama az önce geldi

Türk savunma sanayii şirketine dev sipariş! Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın

Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar! Alçaklığın ‘Sözcü’sü

Ümit Özdağ ve avanesine ders olsun! Irkçı saldırılara karşı takdir toplayan video

Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Ekrem sendika ağalarıyla el ele verdi! İşçisini bir gecede sattı

Otoyola ilk kez bir F-35 iniş yaptı

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklama! “Bunu yapamayan öğrenci sınıfı geçemez”

Kiralarla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Artık böyle olacak
Dünya ABD Somali'de 6'sı çocuk 8 sivili öldürdü!
Dünya

ABD Somali'de 6'sı çocuk 8 sivili öldürdü!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 14:15:00 - 2023-09-23 14:18:27
ABD Somali'de 6'sı çocuk 8 sivili öldürdü!

ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin katledildiği bildirildi.

ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında 6'sı çocuk 8 sivil can verdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD savaş uçakları 22 Eylül günü sabah saatlerinde Somali'nin güney kesimindeki Bakul ilinin Buur Dhuhunle yerleşimi yakınlarında bir hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6'sı çocuk 8 sivil can verdi. Ölen sivillerin isimleri Cevahir (3 yaşında), Fethi (4 yaşında), Cüveyriye (4 yaşında), Esma (5 yaşında), Hafsa (7 yaşında), Zeynep (14 yaşında), Wiilo (çocukların annesi, yaşı bilinmiyor), Fatıma (70 yaşında) olarak açıklandı.

Somalili kaynaklar saldırıda yerel bir Eş Şebab liderinin evinin hedef alındığını, saldırıda söz konusu ismin yanı sıra ailesinin de öldürüldüğünü belirtti.

Mogadişu yönetimine yakın kaynaklar saldırıda Eş Şebab'ın yerel bir liderinin hedef alındığını doğrularken sivil kayıplarına ilişkin açıklama yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD kısa bir süre önce Galgudud ilinde de bir hava saldırısı düzenlemiş ve çok sayıda sivili öldürmüştü.

ABD'nin son dönemde Somali'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılarını sıklaştırdığı göze çarpıyor.

Kaynak: Mepa News

Burkina Faso’da terör katliamı
Burkina Faso’da terör katliamı

Dünya

Burkina Faso’da terör katliamı

Peru'da katliam gibi kaza
Peru'da katliam gibi kaza

Dünya

Peru'da katliam gibi kaza

Güneyce katliamının üzerinden 36 yıl geçti
Güneyce katliamının üzerinden 36 yıl geçti

Tarih

Güneyce katliamının üzerinden 36 yıl geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23