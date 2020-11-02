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Dünya ABD şokta! Ünlü oyuncu öldürüldü
Dünya

ABD şokta! Ünlü oyuncu öldürüldü

Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, Dallas kentinde hırsızlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ünlü oyuncu, saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:41:00 -
ABD şokta! Ünlü oyuncu öldürüldü

Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, silahla vurularak öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu.
Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Filmi Oscar'a aday gösterildi

Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda bazı roller almıştı.

Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.

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