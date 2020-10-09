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Dünya ABD, Singapurlu adamı "Çin ajanı" diyerek tutukladı
Dünya

ABD, Singapurlu adamı "Çin ajanı" diyerek tutukladı

Singapur vatandaşı Dickson Yeo Jun Wei, Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla ABD'de hapse mahkum oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:12:00 -
ABD, Singapurlu adamı "Çin ajanı" diyerek tutukladı

"Channel News Asia" internet sitesinde yer alan habere göre, Dickson Yeo Jun Wei (39) adlı Singapur vatandaşı, 2014-2019 yıllarında ABD'de kurduğu siyasi danışmanlık firması aracılığıyla, devlete ait gizli bilgilere erişimi olan Amerikan vatandaşlarına Çin istihbaratı için raporlar hazırlatmakla suçlandı.

Geçen sene 7 Ekim'de FBI tarafından sorgulandıktan sonra gözaltına alınan Çin asıllı Yeo, suçunu kabul etttiği ve savcılıkla iş birliği yaptığı için, 30 ay yerine 16 ay hapisle cezalandırıldı.

Singapur Ulusal Üniversitesinde doktora yaparken 2015'te Çin istihbaratıyla bağlantı kurduğunu itiraf eden Yeo'nun ABD'de rapor yazdırdığı kişiler arasında Hava Kuvvetleri'nin F-35B savaş uçağı projesinde çalışan bir sivilin, Afganistan'da görev yapmış Pentagon'da görevli bir askerin ve bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin de olduğu belirtildi.

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