  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

İslam Memiş'ten dolar kuruyla ilgili şok eden uyarı: 17 lira birden...

Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

Sizi gidi Siyonist uşakları sizi! İşte o “Erdoğan” detayı! Bu yüzden sevmiyorlar

Helal olsun sana Ali Yerlikaya! Şimdi de bu gelişme! Sen var ya, adamın dibisin

Cihat Yaycı Paşa açıkladı! İsrail’in hedefinde bu ilimiz de var

Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde

Altın uçunca tüm tahminleri hep tutan Hatice Kolçak son öngörüsünü ilan etti: Az çok demeden...

Videosunu bile yayınladılar! Şok iddia! Cem Küçük bakın ne dedi
Dünya ABD Senatosunda Blinken'a Gazze protestosu
Dünya

ABD Senatosunda Blinken'a Gazze protestosu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 19:07:00 -
ABD Senatosunda Blinken'a Gazze protestosu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi'nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla "Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze'de çocukları kurtarın" ve "Şimdi ateşkes" şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken'ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, "Gazze'ye özgürlük" şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail'e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna'ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'den Suudi Arabistan kararı
İsrail'den Suudi Arabistan kararı

Dünya

İsrail'den Suudi Arabistan kararı

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu
İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

Dünya

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu
İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

Dünya

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri
Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri

Gündem

Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri

{relation id:1800691 slug:'israilden-suudi-arabistan-karari'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz HAN

1840 DA OSMANLI ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜĞÜNÜZ VAKİTLER VARDI YA SİZE O GÜNLERİ YAŞATACAĞIZ SİZDE DEĞİL O ANAHTAR BİZDE ARTIK TÜRKÜN GÜCÜNÜ SICAKLIĞINI ŞEFKATİNİ HERKES GÖRECEK kabalacı evengelistler siyonistler masonik yapılar topunuz topyekün önümüzde EĞİLECEKSİNİZ DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN GELİYORUZ TÜRKLER GELİYOR TÜRKLERRRR BARIŞIN ANAHTARI BARIŞIN ANAHTARI NE DİYOR BARIŞ BABA ILIK BİR EKİM SABAHINDA .... İŞTE 100. YILDAN SONRA Kİ GÜNLERDE DÜNYA HAKİMİYETİNİ ELİMİZE ALACAĞIZ sizlerde izleyeceksiniz KİMSEDE OLMAYAN GÜÇLER İLE GELECEĞİZ CENGİZ HAN ORDUSU GİBİ TİMUR HAN ORDUSU GİBİ FATİH 'İN ORDUSUNDAN 10 KAT GÜÇLER İLE GELECEĞİZ LANNNN blinkennnn '' BİZ HERYERİ GÖRÜYORUZ '' oynanan oyunları görüyoruz ne konuşuyorsun duyuyoruz sen bizi APTAL ZANNETME !!! BİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ BİZ '' ADAMLARIN BİRLİĞİ '' KADİM TÜRK RUHU BİNLERCE YILLIKKKKKKKKKKKK BOZKURTLAR HERYERDE sana sokak sokak ayar verecek kadar kudretliyiz bu GÜÇ YÜCE ALLAH 'IN GÜCÜ ZALİMLERİ HİZAYA GETİRECEĞİZ !!! KAYALARINOĞLU '' KARAKURT ''
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23