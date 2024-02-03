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Dünya ABD Senatosu! Ukrayna için yeni bir yardım gönderecek! ABD'li üst düzey yetkililer açıklayacak
Dünya

ABD Senatosu! Ukrayna için yeni bir yardım gönderecek! ABD'li üst düzey yetkililer açıklayacak

Yeniakit Publisher
2024-02-03 10:07:00 - 2024-02-03 12:02:35
ABD Senatosu! Ukrayna için yeni bir yardım gönderecek! ABD'li üst düzey yetkililer açıklayacak

Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım konusunda anlaşmaya varmasından saatler sonra, ABD Senatosu çoğunluk lideri Chuck Schumer, 0 milyar euroluk yardım konusunda yardım planını oylayacaklarını duyurdu.

Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna’ya 50 milyar euroluk yardım konusunda anlaşmaya varmasından saatler sonra, ABD Senatosu çoğunluk lideri Chuck Schumer, önümüzdeki hafta Ukrayna için yeni bir yardım planını oylayacaklarını duyurdu.

Demokrat Partili Senatör Schumer yaptığı açıklamada, söz konusu tasarıya ilişkin ilk oylamanın en geç çarşamba günü yapılacağını söyledi.

Ayrıca, tasarıya ilişkin metnin cuma ve pazar günleri arasında yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

ABD, yaklaşık iki yıl önce Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardımda bulundu.

Ancak Cumhuriyetçi senatörler, Rus kuvvetlerine karşı mücadele devam ederken net bir hedefin bulunmadığını düşünerek Kiev’e verilen bu desteği sürdürme konusunda giderek artan isteksizlik gösteriyor.
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den Ukrayna’ya 61 milyar dolar değerinde ek yardımı onaylamasını istedi.

Ancak Meksika’dan ABD’ye düzensiz göçmen akışından memnun olmayan Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya yardım paketini onaylamak için Joe Biden yönetiminin göç düzeyinde ve sınır kontrollerinde büyük değişiklikler yapmasını talep ettiğinden, görüşmeler aksıyor.

Sağın baskısı altında, Ukrayna’ya yardım ve göç krizi konuları tek bir yasa tasarısı çerçevesinde müzakere ediliyor.

Bu durum, göç politikasına ilişkin görüşmelerin aksaması nedeniyle Ukrayna ordusuna silah ve temel teçhizat tedarikini tehlikeye atıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i arayarak Avrupa Birliği’nin (AB) Kiev’e 50 milyar euroluk yardımı için teşekkür etti.

Biden bu adımın, Rusya’nın saldırılarına karşı savaşmaya devam ettiği bir dönemde Ukrayna’ya büyük katkı sağlayacağını da ekledi.

Avrupalı ​​liderler, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın engellemesinin ardından Ukrayna’ya 50 milyar euroluk yardım konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden’ın savaşta bu ülkeye yardım etme planında ilerleyebilmesi için Ukrayna’ya yönelik Avrupa yardım anlaşmasının işleri kolaylaştırmaya yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

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