ABD Senatosu Suudi Arabistan’a silah satışını engelleyen yasa tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a silah satışını engelleme yönünde hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. Demokratların yoğun olarak desteklediği tekliflere bazı Cumhuriyetçilerden de Cumhuriyetçi liderlerin kanuna karşı olduklarını belirtmelerine karşın destek geldi.

“Bu bombalar binlerce sivili öldürdü”

Senato Dış İlişkiler Komitesinde üst düzey demokrat olan Senatör Bob Menendez, silah satışlarına karşı çıkmasının nedeninin Yemen’deki savaşın acımasız olduğunu söyledi. Menendez Suudi Arabistan’a satılan silahları kastederek, “Bu bombalar bildiğimiz kadarı ile Yemen’de hastanelerde hastalar, okul otobüslerinde çocuklar dahil binlerce sivili öldürdü” dedi.

“Bu satışları reddetmek İran’ın saldırganlığını daha da yüksektir”

Senato Dış İlişkiler Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch ise, “Bu satışları şu anda ve bu şartlar altında reddetmek, son derece yanlış olur. Bu İran’ın saldırganlığını daha da yüksektir” ifadelerini kullandı.

Bu senato kararlarıyla İran ile olan anlaşmazlığı sebep göstererek silahların Suudi Arabistan’a hızlandırılmış bir şekilde satılmasını isteyen Trump’ın ABD Başkanlarına verilen acil durumlarda anlaşmaların hızlanmasını sağlayacak güçlerini kullanması engellenmiş oldu. Ancak Cumhuriyetçilerden yeterli destek alamayan kararların Trump tarafından veto edilme riski bulunuyor. Senatoda 67 oydan azını alan tasarılar ABD Başkanı tarafından istenirse veto edilebiliyor. Senatoda oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından teklif Temsilciler Meclisine gidecek.

Senato’da Trump’ın kararlarına müdahale etmek için çalışma

Bu yasa tasarıları bu ay Trump’ın Orta Doğu politikalarına karşı atılan adımlardan sadece biri. Bir süredir Demokrat ve Cumhuriyetçiler bir süredir özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’de devam eden Sivil Savaşa Suudi Arabistan’ın payı dolayısıyla Trump’ın Suudi Arabistan’a gösterdiği yakınlığı kınıyor. Ayrıca Demokratlar Suudi Arabistan’ı bölgedeki düşmanı olarak görülen İran ile yükselen tansiyonu azaltmak için Trump’ın silahlı müdahale yetkilerini azaltmaya çalışıyor. Demokratların Trump’ın İran’a kongrenin izni olmadan silahlı müdahalesini yasaklayan bir tasarı üzerinde çalıştıkları biliniyor.