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ABD Senatosu onayladı! Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Prens Selman

ABD Senatosunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı kabul edildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
ABD Senatosu onayladı! Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Prens Selman

ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı da ABD Senatosunda kabul edildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
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  8. Muhammed bin Selman

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  • uyan dünya uyan dünya 13 dk önce
    hatice değil netice mühim olan. bu herifi asın pisliği
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