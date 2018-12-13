ABD Senatosu onayladı! Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Prens Selman
ABD Senatosunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı kabul edildi.13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuldu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı da ABD Senatosunda kabul edildi.
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