ABD Senatosu Biden'ın trilyon dolarlık paketini görüşecek

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, söz konusu paketi bu hafta ele alacaklarını bildirdi.

Schumer, "Amerikan halkı bizi buraya bazı görevleri yerine getirmek üzere gönderdi. Senato da bu hafta ekonomik kurtarma paketini ele alacak, geniş şekilde paketi görüşecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisinde cumartesi sabaha karşı kabul edilen tasarı, Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak görülüyor.

Senatoda kabul edilmesi halinde tasarı imzalanmak üzere Biden'ın masasına gönderilecek.

Tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım desteğinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer alıyor.

Geçen hafta Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak. Dolayısıyla Senatoda saatlik asgari ücretle ilgili düzenlemenin tasarıdan çıkarılması bekleniyor.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı merkeze yakın Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.