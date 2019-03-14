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ABD Senatosu, Amerikan askerinin Yemen’den çekilmesini onayladı

ABD Senatosu, Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a desteğin sonlandırılarak, Amerikan birliklerinin 30 gün içerisinde geri çekilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:52
ABD Senatosu, Amerikan askerinin Yemen’den çekilmesini onayladı

ABD Senatosu, Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a desteğin sonlandırılarak, Amerikan birliklerinin 30 gün içerisinde geri çekilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

 

ABD Senatosu, 4 yıldır devam eden Yemen iç savaşında Suudi Arabistan’a verilen askeri desteğin geri çekilmesi kararını aldı. Senatoda oylanan tasarıda, El Kaide ile mücadele dışında, Yemen’deki savaşa dahil olan ve savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri varlıklarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor. Yapılan oylamada 46’ya karşı 54 evet oyu ile kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ilişkilerine vurulan büyük bir darbe olarak nitelendirildi.



Temsilciler Meclisine gidecek

 

Kabul edilen tasarının, Başkan Donald Trump’ın imzalayıp onaylaması için Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinden de geçmesi gerekiyor. Muhalefetin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde söz konusu tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

ABD’nin Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan’a verdiği askeri ve her türlü mühimmat desteğini kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, geçen yıl Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:52
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