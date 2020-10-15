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Dünya ABD seçimlerinde işler iyice karıştı... Joe Biden'ı şok edecek gelişme!
Dünya

ABD seçimlerinde işler iyice karıştı... Joe Biden'ı şok edecek gelişme!

ABD'de Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, ekibinde iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, seyahatlerini durdurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:42:00 -
ABD seçimlerinde işler iyice karıştı... Joe Biden'ı şok edecek gelişme!

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in uçuş ekibinde bir kişi ve iletişim direktörü Kovid-19'a yakalandı.

Harris'in söz konusu iki kişiyle de yakın temasta olmadığı ancak 19 Ekim'e kadar "tedbir amaçlı olarak" seyahatlerini erteleyeceği belirtildi.

Kamala Harris, bugün North Carolina'da seçmenlerle bir araya gelmeyi planlıyordu.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak ancak erken oylama ve posta yoluyla ülkede şimdiye kadar 17 milyondan fazla kişi oy kullandı.

 

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Herkesin bildiği bir sır. Biden bir ....
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