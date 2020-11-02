ABD seçimlerinde adaylar kimler? Amerika Başkan seçimi saat kaçta?

Cumhuriyetçi Parti'den Başkan Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti’den Joe Biden, 3 Kasım ABD başkanlık ve kongre seçimlerinde karşı karşıya geliyor. Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanırken, dünyanın gözü de seçim sonuçlarında olacak.

ABD seçimlerinde adaylar kimler?

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların adayı ise Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden. Amerika Başkan seçimi ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

Amerika seçim süreci nasıl işliyor?

ABD başkanlık seçimlerinin sonucu ülke çapında adayların aldığı oy oranına göre değil de kazanılan seçiciler kurulu üyesi sayısına göre belirlenir. Seçiciler kurulu, başkanlık seçimlerinden hemen sonra toplanan bir kurultaydır. Bu kurultaya her başkan adayının kazandığı temsilciler katılırlar ve yapılan oylama sonucu ABD’nin başkanı belirlenir. ABD başkanlık seçimleri bu seçiciler kurulu üyelerinin belirlenmesi esası üzerine kurulmuş bir sistemdir.

Seçime katılan her ABD yurttaşının oyu aslında desteklediği adayı seçmek için değil, adayı temsil edecek olan seçiciler kurulu üyesini belirlemek için kullanılır.



Eyaletlerin delege sayısı nüfusa göre bir oranla belirleniyor. En çok delegeye sahip eyaletler sırasıyla, Kaliforniya (55), Teksas (38), New York (29), Florida (29), Illinois (20) ve Pennsylvania (20).

Başkanlık seçiminin sonuçları seçimden sonraki Ocak ayında ABD Kongresi tarafından onaylanır. Seçimlerin sonucu konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde bu anlaşmazlığı ABD Kongresi çözümler. Seçimi kazanan başkan ve başkan yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralır.