ABD Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye istedi biz gönderdik

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki İncirlik Üssü'ne gönderdiği F-15C tipi savaş uçaklarının Türkiye'nin talebi üzerine üsse konuşlandığını, bu uçakların Türkiye'nin hava sahasının korunmasına güç katacağını bildirdi.

Üsse konuşlanan uçakların F-15C tipi olduğunu belirten Cook, "Bu uçaklar NATO müttefikimiz Türkiye'nin yaptığı talep üzerine gönderildi. Uçaklar Türkiye'nin hava sahasının korunmasını güçlendirecek. Bu uçaklar, Türk hava sahasında kontrol, hava devriyesi görevi yapacak" diye konuştu.

Cook, ayrıca kalan altı uçağın yakında İncirlik'e gideceğini, bu uçakların da F-15E tipi olduğunu ve DAEŞ karşıtı mücadele kapsamında görev alacaklarını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Cook, "Bu uçakların sayısı ve gidiş zamanı hakkındaki tüm detaylar henüz belirlenmedi" ifadesini kullandı.