ABD Savunma Bakanı duyurdu: Husilere karşı koalisyon kuruyoruz!
Milyonlarca doları siyonistlere akıtan iki yüzlü ABD'nin Savunma Bakanı Austin, İsrail Başbakanı katil Netenyahu'ya "sivilleri öldürmeyin" çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'e "sivilleri koruması" ve "Gazze'ye insani yardıma izin vermesi" konusunda çağrı yapan Austin, Batı Şeria'nın 'çok acil bir şekilde' istikrara kavuşması gerektiğini söyledi.
Yahudilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyleyen Austin, "İsrail'e 'iki devletli çözüm' çağrımızı yineledik" dedi.
Lübnan'daki Hizbullah'ı tehdit eden Austin, "Çatışmayı genişletmeyin" ifadesini kullandı.
Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine yönelik operasyonlarını da hedef alan ABD'li bakan, 'pervasız, tehlikeli ve uluslararası hukukun ihlali' değerlendirmesi yaparak, "Husi tehdidine karşı koalisyon kuruyoruz" diye konuştu.
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Austin, koalisyonun içindeki devletlerin savunma bakanlarının yarın görüşeceğini duyurdu.