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Aktüel ABD Savunma Bakan Vekil Miller'den Biden'a "geçiş süreci" yanıtı
Aktüel

ABD Savunma Bakan Vekil Miller'den Biden'a "geçiş süreci" yanıtı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 06:05:25 -
ABD Savunma Bakan Vekil Miller'den Biden'a "geçiş süreci" yanıtı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, seçilmiş başkan Joe Biden'ın, engellerle karşılaştıkları açıklamasına, "Siyasi ve kariyer yetkililerimiz sıkıştırılmış bir program kapsamında geçiş faaliyetlerini destek vermek için son derece profesyonelce çalışıyorlar ve bunu yapmaya devam edecekler." karşılığını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) geçiş faaliyetlerini noel ve yılbaşı tatillerini gerekçe göstererek ertelemesi üzerine Biden'ın ekibi ile aralarında çıkan polemik devam ediyor.

Biden'ın dün yaptığı konuşmada Pentagon'da "engellerle" karşılaştıklarını ifade etmesi üzerine Miller açıklama yaptı.

Bakanlığın şu ana kadar Biden ekibinden 400 yetkili ile 164 mülakat gerçekleştirdiğini ve bunlarla 5 bin sayfa civarında belge paylaştığını hatırlatan Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Pentagon'un üç hafta içindeki çabaları önceki birçok yönetimin ötesine geçti ve kalan geçiş süreci için gerekli ek toplantıları yapmayı programlamaya devam ediyoruz. Yapılan her talebe yanıt veriyoruz. Siyasi ve kariyer yetkililerimiz sıkıştırılmış bir program kapsamında geçiş faaliyetlerini destek vermek için son derece profesyonelce çalışıyorlar ve bunu yapmaya devam edecekler."

Biden ekibi ile 28 ve 31 Aralık'ta ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, biri de siber güvenlikle ilgili olmak üzere üç toplantı planladıklarını kaydeden Miller, "Üst düzey yetkililer ve kariyer yetkilileri ile ocak ayının başlarından itibaren mülakat ayarlamaya devam edeceğiz." dedi.







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