ABD savaş gemisi Rusya kapısında!
ABD ile Ukrayna arasında yapılacak tatbikat kapsamında yola çıkan Donald Cook destroyeri Odessa Limanı'na yanaştı.26 Şubat 2019 Salı 15:25
ABD Donanması’na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı.
'Fatih' eşlik etmişti
Geçtiğimiz günlerde Türk Savaş Firkateyni Fatih ile birlikte Karadeniz’de deniz eğitimi programına katılan ABD Donanması’na ait Donald Cook destroyeri, Ukrayna donanması ile yapılacak ortak tatbikat için Odessa Limanı'na yanaştı. Ukrayna donanmasına ait gemiler ile yarın tatbikatlara başlayacak olan ABD gemisi hazırlıklara başladı.
21 Ocak’ta Batum’da tatbikatlara başlayan ABD gemisinin Ukrayna’da ne kadar süre kalacağı ise henüz bilinmiyor.
YORUM YAZ