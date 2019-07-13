ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçti.

ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNSYuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı. Geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNSYuma', Marmara Denizi üzerinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Boğazda seyir eden geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Boğazı'nı geçen ABD gemisi 'USNSYuma', Karadeniz'e doğru yol aldı.

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