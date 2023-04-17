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Dünya ABD savaş gemisi Çin'in radarında!
Dünya

ABD savaş gemisi Çin'in radarında!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:04:00 -
ABD savaş gemisi Çin'in radarında!

ABD donanması, USS Milius adlı destroyer geminin 'seyrüsefer serbestisi' kapsamında Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

ABD donanması, USS Milius adlı destroyer geminin 'seyrüsefer serbestisi' kapsamında Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, "USS Milius gemisi, Tayvan Boğazı'nda rutin bir geçiş gerçekleştirdi. Bu sularda uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer ve uçuş serbestisi bulunuyor" denildi.

Olayın ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, 'yüksek alarm' durumuna geçilerek ABD gemisinin takibe alındığı belirtildi.

Çin, birkaç gün önce Tayvan etrafında askeri tatbikat gerçekleştirmişti.
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