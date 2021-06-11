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Gündem ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti
Gündem

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:36:00 -
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Ege Denizi’nden saat 08.00'de, ABD Donanması'na ait bir gemi geçiş yaptı.

Ege'yi geçerek Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, ABD Donanması’na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' adlı savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara'ya geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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Yorumlar

meyyid

2. boğaz olsaydı izinsiz geçemezdi.özellikle kanal istanbula karşı çıkanlar ince düşünün..
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