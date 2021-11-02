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Dünya ABD S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"
Dünya

ABD S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemleri alan ülkelere yaptırım uygularken Rusya, ihracat anlaşmaları kapsamında yakında, Çin ve Hindistan'a S-500 satabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:23:00 -
ABD S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

ABD, 'NATO teçhizatına uyumlu olmadığını ve ABD uçak teknolojisi için tehlike oluşturduğunu' iddia ederek, Rus yapımı S-400 savunma sistemi alan ülkelere, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar uyguluyor, uygulamakla tehdit ediyor.

Moskova'daki savunma sanayii yetkililerine göre, Rus yapımı son teknoloji S-500 sistemleri de, yeni ihracat anlaşmaları kapsamında yakında Çin ve Hindistan'a satılabilir.

Salı günü RBK gazetesine açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, gelişmiş S-500 sistemlerini, ülkenin kendi savunma kuvvetlerine dağıtmanın birinci öncelik olacağını söyledi.

Şugayev, Rus Ordusuna yeterli teslimatın yapılmasının ardından, tedarik anlaşmalarıyla ihracatın da mümkün olacağını söyledi.

Şugayev, "Hindistan'ı, Çin'i ve uzun süredir devam eden ve öngörülebilir ortaklıklarımız olan tüm devletleri sistemin gelecekteki potansiyel sahipleri olarak görüyoruz." dedi.

Moskova S-500'ü, yüksek hızlı savaş uçaklarını ve hatta dünya yakın yörüngesinde seyreden hipersonik silahları durdurabilen, türünün en gelişmiş silahı olarak tanıttı. Putin daha önce sistemi, 'benzersiz' olarak nitelendirmişti.

Kaynak: star.com.tr

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