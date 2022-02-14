ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Saldırırsa güçlü bir yanıtla karşılık bulacak!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya krizini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Ukrayna-Rusya krizinin ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, Blinken’ın ABD ve ortaklarının ekonomik ve finansal istikrar dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirttiği aktarıldı.

Rusya'nın olası saldırısında karşılık bulacağı vurgulandı

ABD’nin acil önceliğinin durumun gerginliğini azaltma çabalarını desteklemek olduğu ifade edilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri saldırısının hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılaşacağı vurgulandı.