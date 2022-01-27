ABD Rusya'ya sopa gösterdi! 'Ukrayna’yı işgal ederse...'

NPR’ya konuşan Price “Çok açık olmak istiyorum; eğer Rusya Ukrayna’yı o ya da bu şekilde işgal ederse Kuzey Akım 2 devam etmeyecek. Ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya ile birlikte projenin devam etmemesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en tartışmalı boru hattı projelerinden Kuzey Akım 2 ile Rusya’dan doğrudan Almanya’ya yapılan doğalgaz akışının iki katına çıkartılması ve Ukrayna’nın transit ülke olmasının sona ermesi hedefleniyor.

Moskova ile Batı arasındaki geniş çaplı bir gerginliğin yaşandığı dönemde, Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını arttıracağı proje, Ukrayna’nın transit gelirini kaybetmesine neden olacağı için Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna projeye karşı çıkıyor.