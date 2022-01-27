  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD Rusya'ya sopa gösterdi! 'Ukrayna’yı işgal ederse...'
Gündem

ABD Rusya'ya sopa gösterdi! 'Ukrayna’yı işgal ederse...'

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattının ilerlemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:38:00 -
ABD Rusya'ya sopa gösterdi! 'Ukrayna’yı işgal ederse...'

NPR’ya konuşan Price “Çok açık olmak istiyorum; eğer Rusya Ukrayna’yı o ya da bu şekilde işgal ederse Kuzey Akım 2 devam etmeyecek. Ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya ile birlikte projenin devam etmemesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en tartışmalı boru hattı projelerinden Kuzey Akım 2 ile Rusya’dan doğrudan Almanya’ya yapılan doğalgaz akışının iki katına çıkartılması ve Ukrayna’nın transit ülke olmasının sona ermesi hedefleniyor.

Moskova ile Batı arasındaki geniş çaplı bir gerginliğin yaşandığı dönemde, Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını arttıracağı proje, Ukrayna’nın transit gelirini kaybetmesine neden olacağı için Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna projeye karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay