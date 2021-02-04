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Dünya ABD Rusya'dan ajanlarını istedi
Dünya

ABD Rusya'dan ajanlarını istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'da tutuklu bulunan ve haklarında ajanlık suçlaması nedeniyle hapis cezası verilen ABD vatandaşlarının hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 00:23:00 -
ABD Rusya'dan ajanlarını istedi

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) sona ermesine 2 gün kala Rusya’nın ardından ABD’de anlaşmayı uzattığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, New START anlaşmasının uzatılmasının ardından Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının hızlı bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Psaki, ABD ve Rusya'nın New START'ı uzatmayı kabul etmesinden sonra Rusya’da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Kuvvetleri personelleri Trevor Reed ve Paul Whelan’ı serbest bırakmasının, "Rusya'nın ikili ilişkilerdeki zorlu meseleleri atlatmaya hazır olduğunu" göstereceğini açıkladı. Rusya, Reed’i 2 polis memurunun hayatını tehlikeye attığı gerekçesi ile geçtiğimiz sene Temmuz ayında 9 yıl hapis cezasına, Whelan ise geçtiğimiz sene Haziran ayında casusluk suçlaması ile 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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