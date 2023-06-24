  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

Ekrem İmamoğlu İstanbulluları canından bezdirdi! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti

Irak hükümetine ait Havayoluna ilk 787 teslimatı: Milyar doları geçiyor! Tarihi uçaklar havalanmaya hazır

'Doları olan ne yapsın?' sorusuna uzman isim yanıt verdi! Ben bunu bekliyorum, dileyen yapsın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

Bir ilimizden tarihi petrol müjdesi az önce geldi! Günlük 11 bin varili buldu, resmen fışkırıyor

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı! 'Kolları sıvadık'

Beklenmedik haber geldi! Türk inşaat dev şirketi artık New York'ta! Türk şirket ilan etti
Dünya ABD: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz
Dünya

ABD: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-06-24 08:00:00 -
ABD: Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." açıklaması geldi.

CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FSB, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Prigojin'in yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

ABD'den yapay ete onay
ABD'den yapay ete onay

Dünya

ABD'den yapay ete onay

Rusya'dan ABD'ye siber saldırı
Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Dünya

Rusya'dan ABD'ye siber saldırı

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor" target="_blank">
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Dünya

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı
Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Dünya

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23