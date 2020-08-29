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Aktüel ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı
Aktüel

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:16:28 -
ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 3 grup keşif uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

NORAD'ın açıklamasında, KC-135 tipi tanker uçaklarının eşlik ettiği F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının, Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 3 grup Tupolev Tu-142 tipi keşif uçaklarına önleme yaptığı belirtildi.

Rus uçaklarının bölgede yaklaşık 5 saat dolaştığına ve Alaska'ya 50 deniz mili kadar yaklaştığına işaret edilen açıklamada, uçakların bu süre boyunca uluslararası hava sahasında kaldığının altı çizildi.

NORAD Komutanı General Glen VanHerck ise yaptığı açıklamada, Kuzey Komutanlığı alanında son dönemde yabancı ülke askeri faaliyetlerinin arttığını vurgulayarak, "Bu yıl, 12'den fazla önleme yaptık, bu son yıllardaki en yüksek rakam." bilgisini paylaştı.





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