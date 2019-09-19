ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi! ABD, BM Genel Kurulu toplantısı için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi.

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