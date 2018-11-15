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ABD resmen ilan etti! Bundan sonra Ortadoğu'da...

ABD'li bir yetkili, Ordadoğu Barış Planı'nın 2 ay içinde tüm dünyaya ilan edileceğini belirterek, "Bu takvimde değişiklik yok” dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:40
ABD resmen ilan etti! Bundan sonra Ortadoğu'da...

ABD, Filistin-İsrail sorununa yönelik barış planının iki ay içinde açıklanacağını duyurdu.

Haaretz gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'deki seçimlere rağmen ABD'nin Orta Doğu barış planınında sona geldiğini söyledi.

Donald Trump yönetimi, iki ay içerisinde söz konusu planı dünyaya ilan edecek.

Yetkili, “Başkan Trump, Eylül ayında iki ile dört ay arasında planı açıklayacağını söyledi. Bu takvimde değişiklik yok” dedi.

Haaretz'in haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın istifası ve İsrail'deki seçimler planın rotasını değiştirmedi.

Son haftalarda Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, plan üzerinde daha fazla çalışmak üzere eleman topladı.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:40
  1. Filistin-İsrail sorunu
  2. ABD
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Ortadoğu Barış Planı
  6. Açıklama
  7. Yüzyılın anlaşması

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