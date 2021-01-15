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Dünya ABD resmen felaketi yaşıyor! Son durum korkunç
Dünya

ABD resmen felaketi yaşıyor! Son durum korkunç

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 18:13:00 - 2021-01-15 18:16:53
ABD resmen felaketi yaşıyor! Son durum korkunç

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 238 bin 51 artışla 23 milyon 862 bin 138'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 116 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 279 milyon 516 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 2 milyon 886 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 77 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 448 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 534 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 326 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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