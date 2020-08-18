ABD Posta Servisi, hizmetlerinde yapacakları "değişimleri" seçimlere kadar askıya aldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılması tartışmalarının odağındaki ABD Posta Servisi (USPS), hizmetlerinde gideceğini açıkladığı tartışmalı değişimleri, seçimler bitene kadar erteleme kararı aldı.

USPS Başkanı Louis DeJoy, yaptığı açıklamada, posta hizmetlerinde gidecekleri değişiklikleri 3 Kasım'daki seçimler bitene kadar askıya aldıklarını, şubelerindeki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini, sokaklardaki posta toplama kutularının kaldırılmayacağını ve hiçbir posta işleme tesisini kapatmayacaklarını bildirdi. DeJoy, yapacakları değişikliklerin "seçimler üzerinde bir etkisi olduğu" algısının oluşmaması için böyle bir karara vardıklarını vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu olmuştu.

Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söylemiş ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratların teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetmişti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise dün yaptığı açıklamada, USPS'ye yönelik bir bütçe teklifini gündeme aldığını aktararak normalde eylülde tatili sona erecek Temsilciler Meclisi üyelerini Washington DC'ye çağırmıştı.

