ABD polisinin vurduğu çocuktan yürek burkan sözler: Anneme onu sevdiğimi söyleyin
ABD'nin Utah eyaletinde polisin 11 el ateş ettiği Asperger sendromlu çocuğun vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun vurulduktan sonra "Anneme onu sevdiğimi söyleyin" dediği görüldü.
4 Eylül tarihinde ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City kentinde polis tarafından 11 el ateş edilerek vurulan 13 yaşındaki Asperger sendromlu Linden Cameron adlı çocuğun, vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Linden'ın annesi Golda Barton'ın "Asperger Sendromlu oğlunun şiddet eğilimli psikolojik sorunları olduğu" şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, çocuğun annesiyle bir süre konuştu.
Anne Barton polise oğlunun polisten hoşlanmadığını ve elinde sahte bir silah olabileceğini söyledi.
Görüntülerin devamında 13 yaşındaki çocuk polisi görmesi üzerine korkarak kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayan çocuk uzun süren bir kovalamacanın ardından polis tarafından 11 el ateş edilerek vuruldu.
Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğun son sözleri "Kendimi iyi hissetmiyorum. Anneme onu sevdiğimi söyleyin" oldu. Ağır şekilde yaralanan Asperger sendromlu çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan çocuğu vuran polis memuru hakkında üç ayrı soruşturma başlatıldığı bildirildi.