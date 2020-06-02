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Dünya

ABD polisinin siyahi diye kelepçe vurduğu kişi FBI ajanı çıktı!

ABD polisinin siyahi algısını bir kez daha gözler önüne seren bir video ortaya çıktı. Sırf siyahi diye polis tarafından tutuklanan kişi FBI ajanı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 02:35:00 -

ABD’de George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın bir polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, ırkçılık yanlısı olaylar ülkede halen etkisini gösteriyor. Polis memurları, bir kişiyi sadece siyah olduğu için tutuklamaya çalışırken, söz konusu vatandaşın FBI ajanı çıkması sonrası neye uğradığını şaşırdı.

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