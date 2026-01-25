ABD polisinden Ölüm Tehditli Düzen! Şerif gençlere 2 seçenek sundu: "Ya Hapis Ya Mezarlık!"

Şerif Ivey, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada adeta bir cellat gibi nefret kustu. İnsan haklarından dem vuranların sessiz kaldığı o skandal açıklamada Ivey, şunları söyledi:

"Ya Hapis Ya Mezarlık!"

“Eğer bir şerif yardımcımıza tuğla veya molotof atar ya da silah doğrultursanız, ailenize cenazenizi nereden alacaklarını bildiririz. Çünkü sizi oracıkta gebertiriz!”

Sadece bununla da yetinmeyen Ivey, "yasal emir" adı altında her türlü şiddeti meşrulaştıracaklarını ilan etti. Yolu kapatanların araçlarla ezilmesini savunan, polise karşı gelenlerin köpeklerle parçalanacağını söyleyen bu zihniyet, Batı’nın "hukuk devleti" makyajının altındaki vahşeti kanıtlıyor.

İçimizdeki Batı Hayranları Nerede?

Türkiye’de en küçük bir asayiş olayında "polis şiddeti" yaygarası koparan, ABD fonlu medya kuruluşları ve sözde insan hakları savunucuları, Brevard Şerifi’nin bu açık infaz tehditleri karşısında adeta dillerini yuttu. Kendi ülkesinin polisine "katil" diyen zihniyetin, ABD’deki bu barbarlığa karşı sergilediği "üç maymun" tavrı, samimiyetsizliklerini bir kez daha tescilledi.

ABD tipi demokrasi; itaat etmeyeni ezmek, itiraz edeni ise "gebertmekle" tehdit etmektir. İşte hayranlık duyduğunuz o "medeni" Batı’nın gerçek ve karanlık yüzü!