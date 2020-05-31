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Dünya

ABD polisi, Hollywood oyuncusu John Cusack'ı darp etti

Chicago polisi, George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protesto gösterileri sırasında yakılan bir aracın görüntüsünü kaydeden Hollywood oyuncusu John Cusack'a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:08:00 - 2020-05-31 14:13:00

 yeniakit.com.tr  ABD’nin Minnesota eyaleti sınırları içinde yer alan Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası ülke genelinde protesto gösterileri her geçen dakika büyüyerek devam ediyor.

Bazı bölgelerde göstericiler polisle çatışırken, birçok kentte devam eden protesto gösterilerinde araçlar ateşe verildi.

Chicago’da da protesto gösterileri sırasında bir araç alev alev yandı.

Hollywood oyuncusu John Cusack, yanan araçlardan birisini görüntü altına almaya çalışırken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polis Cusack’ın üzerine yürüyüp copunu çekti. Bisikletine darbe aldığını söyleyen oyuncu, aracın görüntüsünü kaydetmesinin polisi rahatsız ettiğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan John Cusack'a, “Polisler yanan aracı çekmemden hoşlanmadı. Coplarla üzerime geldiler. Bisikletime vurdular” ifadelerini kullandı.

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