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Dünya

ABD polisi Floyd olayından ders almadı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Ridgewood şehrinde, 15 yaşındaki bisikletli bir genç, motorlu taşıt ihlali yaptığı gereçesiyle aşırı bir güç kullanılarak polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 01:01:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) polisi öldürülen siyahi George Floyd olayı dolayısıyla ortaya çıkan karışıklıktan ders almadı.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Ridgewood şehrinde, 15 yaşındaki bisikletli bir genç, motorlu taşıt ihlali yaptığı ve memurların uyarılarını dikkate almayıp kendilerinden kaçtığı gerekçesiyle 2 polis tarafından aşırı güç kullanılarak gözaltına alındı.

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