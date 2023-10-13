  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin ikinci devi! Kötü haber: Fazla para ona akıyordu ama tahtını kaybetmek üzere! Belli oldu

Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

O ülkenin havayolu şirketi hedefi açıkladı: İstanbul'da uçuşlar yüzde 100, tam doluluk oranına ulaştı! İşte planı

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

İptal kararı alan dev yolcu gemileri yeni rota için karar aldı: Türkiye'ye akın ettiler! Türkiye’de kısa vadede avantaj

Bu İHA dünyayı ayağa kaldırır! Sadece 70 gram ağırlığında, radara kesinlikle takılmıyor

Ali Babacan da Hamas'ı suçladı!

Ruslardan Türkiye'ye kötü haber! İki kat fazla para verip o ülkeyi tercih ettiler

ABD gemilerinin bölgeye neden geldiği belli oldu: Lübnan sınırında askeri hareketlilik

BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor
Dünya ABD polis teşkilatı Filistin destekçilerine karşı teyakkuzda!
Dünya

ABD polis teşkilatı Filistin destekçilerine karşı teyakkuzda!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 02:43:00 -
ABD polis teşkilatı Filistin destekçilerine karşı teyakkuzda!

ABD'de polis teşkilatı, Filistinli Müslümanlara destek protestolarına karşı olağanüstü hal ilan etti.

İki yüzlü Batı, PKK yandaşlarının eylemlerine destek verirken Filistinli mazlumlar için protestolara ise engel oluyor.

Siyonist İsrail, 7 gündür aralıksız olarak Gazze'ye bomba yağdırıyor.

Dünya genelinde Müslümanlar meydanlara çıkarak, Filistinli mazlumlara destek gösterileri düzenliyor.

Batı ise söz konusu Müslümanlar olunca iki yüzlülüğünü yeniden ortaya koydu.

Fransa'nın ardından ABD'nin de Filistin'e destek gösterilerini engellemek için teyakkuza geçtiği, ABD polis teşkilatının tamamının göreve çağrıldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?
Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?

Gündem

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Senin ne işin var orada?

Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den
Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den

Dünya

Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den

İki yüzlü Batı! PKK'lılara koruma Filistin destekçilerine müdahale!
İki yüzlü Batı! PKK'lılara koruma Filistin destekçilerine müdahale!

Dünya

İki yüzlü Batı! PKK'lılara koruma Filistin destekçilerine müdahale!

İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!
İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!

Dünya

İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23