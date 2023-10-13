ABD polis teşkilatı Filistin destekçilerine karşı teyakkuzda!
ABD'de polis teşkilatı, Filistinli Müslümanlara destek protestolarına karşı olağanüstü hal ilan etti.
İki yüzlü Batı, PKK yandaşlarının eylemlerine destek verirken Filistinli mazlumlar için protestolara ise engel oluyor.
Siyonist İsrail, 7 gündür aralıksız olarak Gazze'ye bomba yağdırıyor.
Dünya genelinde Müslümanlar meydanlara çıkarak, Filistinli mazlumlara destek gösterileri düzenliyor.
Batı ise söz konusu Müslümanlar olunca iki yüzlülüğünü yeniden ortaya koydu.
Fransa'nın ardından ABD'nin de Filistin'e destek gösterilerini engellemek için teyakkuza geçtiği, ABD polis teşkilatının tamamının göreve çağrıldığı öğrenildi.
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